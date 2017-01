Norra suusatäht Petter Northug otsustas MMi jaoks paremat vormi koguda ning loobus pärast detsembri alguses tehtud ebaõnnestunud starti paljudest võistlustest. Nüüd soovis suusakuningas MK-sarja naasta, kuid jäeti üllatuslikult Faluni MK-etapi koondisest välja!

"Petter pole pettunud, ta on neetud," kommenteeris norralase treener Stig Rune Kveen NRK-le. "Petteril oli kindel plaan MK-sarja tagasi tulla, seega me ei nõustu absoluutselt suusaliidu otsusega," põrutas Kveen, vihjates Norra koondise peatreeneri Vidar Løfshusile.

Ometi ei kavatse Northug alla anda. "Petter ei kavatse pikali visata ja karjuda. Ta teeb kõik, mis vajalik ning valmistub nendeks MK-etappideks, mis võimalik! Ometi on ta vihane, et ei saa enne MMi piisavas koguses võistelda."

Løfshus kinnitab aga, et Northugi vastu vimma ei kanta. Põhjus on nimelt selles, et Norras on liiga palju häid suusatajaid. "Te võiks aru saada, et meil on palju häid sportlasi. Laupäeval sõidavad sprinti vaid kuus meest. Lisaks talle (Northugile - toim.) ei lähe starti MK-sarja sprindiarvestuse liider Pål Golberg ja Ola Vigen Hattestad," kommenteeris Løfshus.