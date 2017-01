Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp pidas enne kolmapäevast liigakarikakohtumist Southamptoniga maha pressikonverentsi. Et viimases matšis kaotas meeskond koduväljakul 2:3 Swansea City’le, tuli mõistagi teemaks ka meeskonna kaitseliini hetkeolukord.

"Viimasena eksib (sisse lastud väravate puhul – toim) vahetevahel väravavaht või mõni kaitsja, ent enamasti lasub süü seitsmel-kaheksal mängijal. Küsimus ei ole ühes mängijas, vaid me kõik teame, mis valesti tegime, ja edaspidi tuleb olla parem,“ rääkis sakslane.

Klopp saab pärast pikka pausi kasutada taas keskkaitsja Joel Matipi teeneid, kes mängus Swanseaga pääses lõpuminutitel väljakule sootuks tipuründajana. Edaspidi võib meest ilmselt näha oma põhiametis ja see tähendab kas Dejan Lovreni või Ragnar Klavani pingile langemist.

"Ta oli kuus nädalat vigastatud,“ alustas Klopp Matipist rääkimist. "Teised mehed pidid terve selle aja mängima, mis on suurem mure, kui sama teeks Joel. Me pidime olukorraga kohanema ja enamiku ajast saime hästi hakkama, aga ilmselgelt ei ole me hiljutiste tulemustega rahul.“

Lisas Swanseale kaotas Liverpool liigakarika poolfinaalide avamängus Southamptonile 0:1. Kolmapäeval vajatakse kodusel Anfieldi staadionil finaali pääsemiseks kindlasti võitu.