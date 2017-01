Seitsmekordne motoringraja maailmameister Valentino Rossi avaldas, millised on tema plaanid pärast MotoGP karjääri lõppu. Itaallase üheks unistuseks on võistlemine Dakari rallil, vahendab WTF1.

Yamaha tsiklil kihutav Rossi rääkis tiimi pressiteenistusele antud intervjuus, mis saab temast pärast motoringrajapõlve. Mehel on nimelt Yamahaga veel kaks aastat kestev leping, mille lõppedes on ta juba 39-aastane ehk pension terendab.

"Üks siht on proovida Dakari rallilt, aga see on väga-väga keeruline ülesanne ja selleks tuleb ülimalt põhjalikult valmistuda. Kindlasti sõidaksin ma autoga, sest mootorrattaga on see väga ohtlik," rääkis Rossi. Teatavasti läbisid eestlased Toomas Triisa ja Mart Meeru tänavu tsikli seljas vastavalt teise ja kolmanda Dakari.

Valentino Rossi 2008. aasta Walesi rallil. (Reuters/Scanpix)

"Aga enim keskendun ma Le Mansi 24 tunni sõidule. See on mu esmane siht, sest tunnen end ringrajal mugavamalt ja kui ma ratta seljast maha astun, on mul loodetavasti selleks aega," rääkis Rossi, kelle jaoks pole neljarattalistel kihutamises midagi võõrast. Mees on hobikorras osalenud näiteks kolmel autoralli MM-etapil ning näitas 2006. aastal toimunud testisõidul uhket kiirust ka Ferrari F1-auto roolis.