Kui Ferrari või Mercedese F1 meeskond sooviks legendaarse Michael Schumacheri poja Micki tulevaks hooajaks enda autosse istutada, paneks Rahvusvaheline autoliit FIA nende otsusele veto. Sakslasel pole veel koos superlitsentsiks vajalikke punkte.

F1 sarjas on möödanikud ajad, kui tiimid said andeka, kuid veidi kogenematu sõitja suurema probleemita oma vormeli rooli palgata. Süüdlaseks on Red Bulli meeskond, kes saatis Max Verstappeni 2015. aasta Austraalia GP-l Toro Rosso eest võistlustulle kõigest 17 aasta ja 166 päeva vanusena.

Kuigi Verstappeni gambiit tasus end lõpuks ära ja vaatamata vähesele varasemale võistluskogemusele osutus noormees vormeliroolis väga pädevaks, kehtestas FIA reegli, millega edaspidi verinoorte sõitjate kõrgeimasse vormelisarja sattumist välditakse. F1 GP-l starti pääsemiseks vajaliku superlitsentsi saamiseks peab pilootidel edaspidi viimase kolme aasta lõikes koos olema vähemalt 40 kvalifikatsioonipunkti madalamatest vormelisarjadest.