Elu keerdkäigud on etteaimamatud. "Treeneritööd ma pigem teha ei tahaks," lausus Anti Saarepuu 2014. aasta kevadel, vahetult pärast sportlaskarjääri sunnitud lõppu. Praeguseks on Eesti aegade edukaim suusasprinter enam kui pool aastat olnud täiskohaga riigi paremaid suusatajaid koondava Team Haanja juhendaja ning teinud tööd kirega. Teisiti ei saakski.

"Ärevus ja tahe on hinges. Kui endal ei õnnestunud maasikat tordi peale panna, siis nüüd üritan anda panuse, et teised sportlased seda teeksid," alustab Saarepuu silmanähtava entusiasmiga. "Naudin kuttidega laagris olemist ja võistlustel käimist. Kindlasti on ka raskeid hetki, kui oled pikalt Eestist ära. Kodus ootavad mind lapsed. Aga tegin sportlasena ka seda asja, seega saan hakkama. Ei tunne kuskilt otsast, et poleks lahe. Koguaeg ongi pigem äge."

Anti Saarepuu. (ALDO LUUD)

"Treener ideaalses mõttes"

Ent kerigem ajaratast mullu kevadesse, mil Saarepuu teatas kandidatuurist suusakoondise peatreeneri kohale. Tal oli küll enamike praeguste tippude tugi, kuid alaliit teda ametisse ei valinud. Seega oli loogiline jätk koostöö Team Haanjaga. Kuid mis ikkagi tõmbas Torino olümpia kaheksandat meest suusahooldusvahendite ärist tagasi tippspordi karmi maailma?