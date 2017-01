Kolmekordne MM-medalist Michael Šlesingr andis kanalile ESPN mõista, et protest keset võistlust oli tõesti kaalumisel. "Lõkkesse bensiini valamine tundus mingil hetkel olevat ainuke võimalus. Aga rõhutan, et meie ühine eesmärk on kaitsta laskesuusatamist tulevaste dopinguskandaalide eest. IBU tõrksus reeglite muutmisel oli suur pettumus," rääkis tšehh Šlesingr.

Nimelt kerkis õhku reaalne oht, et enamik maailma parimaid laskesuusatajaid häbistavad alaliitu terve Euroopa ees ja jätavad mõnel MK-etapil starti ilmumata või korraldavad võistlusrajal farsi. Laskesuusaülekanded on aga ränga raha eest telejaamadele müüdud ning säärane stsenaarium tähendanuks IBU jaoks katastroofi. Alajuhtidel polnud muud varianti, kui sportlaste nõudmistele järel anda.

Maailma Laskesuusatamisliit (IBU) teatas pühapäeval üllatuslikult, et kutsub vähem kui kolme nädala pärast kokku erakorralise kongressi, et arutada tippsportlaste nõudmist kehtestada karmimad antidopingureeglid. IBU-l ei jäänud muud valikut, sest sportlased surusid nad vastu seina.

Tegu on eelkõige Venemaa laskesuusatajate rohketest dopingupattudest marru aetud sportlaste reaktsiooniga. IBU teatas esmalt, et võtavad kirja teadmiseks, aga ei kavatse arutada seda enne 2018. aasta korralist kongressi. Laupäeval toimus Anterselva MK-etapil kohtumine, kust pettunud sportlased välja marssisid.

"Meile öeldi, et kõige paremal juhul võib mingitest muutustest vaatamata teadaolevatele ausa mängu reeglite rikkumistele rääkida alles kahe hooaja pärast kui praegune olümpiatsükkel lõppenud. Sel hetkel tundsime, et meiega ei käituta ausalt," selgitas juhtunut ESPNile MK-sarjas hetkel 17. kohal paiknev ameeriklane Lowell Bailey, kes koos teiste sportlaste ja treenerite koosolekult lahkus.

Sportlaste, kelle sekka kuulus ka laskesuusakuningas Martin Fourcade, jõuline žest panid IBU juhtide seas ilmselt häirekellad helisema, sest juba järgmiseks hommikuks oli rahvusvahelise alaliidu arvamus 180 kraadi muutunud ja kokku kutsuti erakorraline kongress, mis toimub enne ülejärgmisel nädalal Hochfilzenis (Austria) algavat MMi.

MK-sarjas 42. kohal paiknev ameeriklane Tim Burke lausus: "Minu meelest tõestas juhtunu, et kui sportlased moodustavad ühisrinde, on nende päralt vägev jõud. Olen optimistlik, et IBU võtab vajalikud muudatused vastu. Sportlaste leer on organiseeritud ja ühtne ning me ei lepi millegi vähema kui kannapöördega puhtama laskesuusatamise suunas."