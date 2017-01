Inglismaa jalgpalli meistrivõistluste 22. vooru kohtumises Chelsea – Hull City (2:0) juhtus pühapäeval õudne vigastus, kui Gary Cahill ja Ryan Mason peadpidi kokku põrkasid.

Kui Chelsea kaitsja Cahill mängis edasi, siis Masonit tohterdati esmalt väljakul üle kaheksa minuti ja toimetati siis kiirabiga haiglasse, kus tal diagnoositi koljumõra. Edasi läks Mason juba operatsioonile ning viibib jätkuvalt haiglas.

Mehe koduklubi Hull avaldas täna hommikul põgusa sõnumi, kus kinnitas, et Mason on kontaktivõimeline ja suudab rääkida. 25aastase poolkaitsja perekond tänas õhtul kõiki mängijaid ja treenereid heade soovide eest "sel keerulisel ajal".

Vigastuse tõsiduse astmest – väga tõsine on see niikuinii – pole Hull City avalikkust informeerinud. Samuti pole öeldud, kui kaua võib paranemine kesta ja kas karjääri jätkamine on võimalik.

Inglismaa tippjalgpalli eelmine koljumõra juhtum pärineb 2006. aastast, kui kokkupõrkes vastase põlvega tabas sama vigastus toona Chelsea’t esindanud väravavaht Petr Cechi, kes naasis kolm kuud hiljem platsile. Tõsise trauma ainuke märk on pehmendav kiiver-peakate, mida Cech sellest ajast saadik alati kannab.