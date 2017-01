Bernie Ecclestone ei ole enam F1-maailma tähtsaim nina. Aastakümneid kuninglikku vormelisarja juhtinud vanahärra asendajaks määrati meediakontserni 21st Century Fox aseesimees Chase Carey.

"Mind kukutati täna," vahendab Autosport Ecclestone’i Auto Motor und Sportile öeldut. "Asi on ametlik – ma pole enam selle äri juht. Ameti võttis üle Chase Carey. Mu uus positsioon on ehtameerikalik: midagi mis kõlas nagu aupresident. Seda tiitlit ma nüüd kannan, kuigi ma ei tea, mida see täpselt tähendab."

F1-ilm on muutuste tuules pärast septembrikuist uudist, et sarja omandab Ameerika investeerimisgrupp Liberty Media. 86aastase Ecclestone’i väljavahetamine uute omanike poolt oli paratamatu, ent veel mullu sügisel spekuleeriti, et see protsess võib aega võtta aastaid.

Carey abilisteks uues ametis on eeldatavasti endine F1 tiimiboss Ross Brawn ja varem ESPNis töötanud Sean Bratches, kes vastutavad vastavalt sarja sportliku ja kommertspoole eest