Üle pikkade aastate tänavu taas autoralli MM-sarjas tehasetiimina sõitva Toyota meeskonna pealik, neljakordne ralli maailmameister Tommi Mäkinen usub, et tema hoolealused võivad juba tänavu MM-etapi võita.

Toyota jaoks fantastiline tulemus tegi mõistagi meele heaks ka Mäkinenil. "Pärast Monte Carlot olen kindel, et võime juba tänavu etapi võita. Igalt rallilt saame uut infot, mis on arenemiseks hädavajalik ning see teeb Toyotat vaid tugevamaks," rääkis ta.