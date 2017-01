Paari aasta eest mööda ilma laiali jooksnud Eesti kahevõistluse koondis on sellest hooajast täies koosseisus otsapidi tagasi kodumaal. Ent trenni rügatakse pigem eraldi, sest ühist peatreenerit meestel pole. Kas peakski olema? Arvamusi on erinevaid.

Koondise kogenuim liige Karl-August Tiirmaa (27) arvab, et meie parimad pojad (lisaks Tiirmaale Kristjan Ilves ning vennad Kail ja Han Hendrik Piho) peaksid õlg õla kõrval rassima. Ta on veendumusel, et see kergitaks kõigi taset.

"Me oleme väike riik, see on nii elementaarne, et peaksime kõik koos treenima ja noori järjest peale tooma," sõnab ta murelikul ilmel. Tiirmaa süda valutab. Talle läheb Eesti kahevõistluse käekäik väga korda, sestap on ta sel teemal palju mõtisklenud.

Süsteemi ei ole, kurdab Tiirmaa. Iga vend nokitsevat oma põlve otsas. "Tänane (laupäevane – toim.) Kristjani võit ei näita midagi, see on lihtsalt üks sportlane. Ala tervikuna on suhteliselt kreenis."