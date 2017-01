Eesti kahevõistlus sai palju reklaami möödunud nädalavahetusel, kui Otepääl toimus seitsmeaastase vahe järel kontinentaalkarikasarja etapp. Kristjan Ilvese suurepäraste tulemuste valguses on paslik vaadata otsa ala seisule laiemalt. "Seis on positiivne," ütleb alajuht Priit Talv. "Viimased kaks suve on noortepunt, kes Audenteses õpib ja treenib, saanud koos Kristjani ja Tiiruga (koondislane Karl-August Tiirmaa – M.T.) Otepääl treenida ja lumelaagrites käia. Parimatel hetkedel on seltskond olnud 8-10pealine. Kui vaadata, kes on tagant tulemas, siis järgmine nelik juba paistab: Andreas Ilves (16), Ivo-Niklas Hermanson (16), Robert Lee (15) ja Markkus Alter (14)."

Mida suusaliit teeb, et mainitud noored ei kaoks nelja tuule poole, vaid jätkaksid tippu pürgimist? "Ma näen kõrvalt murdmaasuusatamist, seal on väga raske saada seltskonda kokku koos treenima. Meil on see lihtne, sest on üks hüppemägi.

Kui tahad treenida, siis ühes kohas. Mäel saavad ikka kõik kokku. Sealt sünergia tekibki. Suusaliidu poole pealt oleme viimasel kahel hooajal taganud kaks asja: suvine ettevalmistus, et poisid saaksid igal suvekuul vähemalt kaks nädalat koos Tehvandil treenida ja ühised välislaagrid.

et saadaks võimalikult palju võistelda. Neid variante on õnneks FISi (rahvusvaheline suusaliit – toim.) poolt ka juurde tekkinud. Ivo, Markkus ja Robert teevad kaasa kogu FIS Youth Cupi (sisuliselt noorte MK) hooaja. Andreas on sealt juba välja kasvanud. Markkus sai viimati Harrachovis nooremas vanusegrupis esimese ja teise koha." Oskusteabe probleemi Eestis Talvi hinnangul pole. Sellele aitab kaasa sage piiri taga võistlemine. "Iga klubi lapsed saavad käia välismaal võistlemas ja näha, mis muu maailm teeb. Me ei harjuta vaakumis. Kui võistleme praktiliselt igal tasandil, siis tuleb oskusteave koju kätte. Suvekuudel saame seda jällegi laiali jagada."