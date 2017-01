Abielupaar sõitis Taanist Itaaliasse ning otsustas einestada restoranis. Kaua lugesid nad menüüd ning mõistatasid, mis võiks peituda eksootiliste nimede taga. Lõpuks tellisid nad cecchetti´t.

"Kahjuks on see võimatu," vastas kelner. "Cecchetti on restorani peremees."