Uusrikka imeline elu

Vene uusrikas palub ühest Šveitsi pangast aastaks 100 dollarit laenu ja jätab tagatiseks oma Mercedese. Aasta pärast on venelane tagasi ja maksab võla koos protsentidega ära. Pangajuhataja küsib:

“Vabandage mu pealetükkivust, aga see asi on mind juba terve aasta vaevanud. Miks teiesugune ärimees meilt 100 närust dollarit laenas?”

“Ehhee!” muigab uusrikas. “Aga kust mujalt oleksin ma terveks aastaks nii odava ja turvalise parkla leidnud!”