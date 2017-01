Purjetamise MK-sarja avaetapil Miamis on Laser-klassis seilav Karl-Martin Rammo avapäeva järel liider.

Rammo võitis esimese sõidu ning sai teises neljanda koha ning viis karistuspunkti on 59 sportlase seas parim näitaja. Täna on Laser-klassis kavas kolmas ja neljas võistlussõit.

"Milline viis alustada uut olümpiatsüklit ja hooaega! Täna oli esimene võistlus ja üldse teine kord vee peal pärast augustikuud. Sellest tulenevalt olid pinged maas ja vaata, mis kõik võimalik on kui üle ei mõtle. Inimese pea on ikka üks ütlemata huvitav koht! Igat pidi, ilus päev, aga pilvedesse ei tasu nüüd ka päris tõusta. Sellele vaatamata, homme kannan oma võistluskarjääris esimest korda MK-etapil kollast särki. Not bad!" kirjutas Rammo Facebookis.

Purjelaudur Ingrid Puusta alustas regatti teise kohaga, ent leppis järgmistes sõitudes vastavalt 17. ja 22. kohaga ning on kokkuvõttes 12. positsioonil. Täna peetakse järgmised kolm sõitu.