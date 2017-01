Kuuba on koos Helina Rüüteliga moodustanud juba mitu aastat meie parima naispaari, koos on jõutud ka Euroopa karikaetappidel poodiumile. Ent sihvakas Kuuba sobib hästi ka üksikmängijaks ning rühib ülespoole ka selles mänguliigis.

Eesti naiste sulgpalli poolteist kümnendit valitsenud Kati Tolmoff riputas pärast Rio olümpiamängudel saadud 14. kohta reketi varna ning nüüd on põnev jälgida, kes saab tema mantlipärijaks – tuleval kuul peetavaid Eesti meistrivõistlusi on eriti põnev oodata. Üks kangemaid kandidaate on „eestikate“ eel 20aastaseks saav Kristin Kuuba.

Nõos Mart Mäeranna käe all sulgpalluriteed alustanud Kuuba lõpetas kevadel gümnaasiumi ning astus Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse ja spordi erialale. Koos sellega kolis ta koos Rüüteliga klubisse Triiton, kuhu kuulub ka meie meeste esireket Raul Must ning peatreeneriks on Mart Siliksaar.

„Püüan ülikoolis sättida asjad nii, et saan õppida eriprogrammi alusel, tahan sulgpalli hoida elus esikohal,“ tutvustas Kuuba plaane. „Esimene semester oli just füüsilises plaanis raske: tegime palju pallimänge, aga näiteks ka raskejõustikku, sikutasime sangpommi. Nii suure koormuse pealt oli raske trenni minna, olin juba pärast kooli väsinud. Arvatavasti jääb seda nüüd vähemaks.“

Siliksaare sõnul on neil Kuuba ja Rüüteliga selge soov alustada professionaalset tööd mitme harjutuskorraga päevas – nagu teeb ka kolmedel olümpiamängudel käinud Must. Kuuba ei kavatse veel spetsialiseeruda ühele mänguliigile, ehkki ühel hetkel tuleb ilmselt otsus teha. „Lähikuudel keskendume rohkem paarismängule, soovime Helinaga teha kevadel EMil head tulemust,“ lausus ta.

Jätkab üritamist mõlemas mänguliigis

Pikemat perspektiivi silmas pidades tõdes Kuuba, et ka üksikmäng on väga oluline. „Esiteks on paarismängus olümpiale pääsemine tunduvalt raskem – sõel on tihe, mängudele pääseb ainult 16 paari. Kati ja Raul on näidanud, et üksikmängus on kõik võimalik. Kumb mänguliik mulle rohkem meeldib, ei oskagi öelda. Üksikmängus otsustad ja vastutad ise, saad olla ainult enda peale pahane. Paarismängus jällegi keegi toetab kõrvalt. Praegu saab jätkata tööd mõlema mänguliigi kallal.“

Kuuba sõnul tal ühtegi kindlat eeskuju pole, kuid näiteks suurest spordist loobunud Tolmoffilt on mõndagi õppida. „Ma pole teda väga palju mängimas näinud, aga see legendaarne võrgu taha lõigatud tilkpall…“ tuleb Kuubale meie kauase esireketi leivanumber kohe silme ette. Kui Tolmoff siirdus pärast keskkooli lõpetamist Taani harjutama, siis Kuuba hinnangul on kodune sulgpall arenenud ja Triitonis praegu harjutamiseks väga head võimalused.