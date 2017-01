Nõnda jõudis Bennett Euroopasse. Fenerbahces on nüüd koos omaaegsed NBA draft’i 1. (Bennett), 6. (Ekpe Udoh 2010. aastal), 6. (Jan Vesely 2011. aastal) ja 27. (Bogdan Bogdanovic 2014. aastal) valik (keskmine koht on täpselt 10.)! Veel üks hullumeelne detail: kui Fenerbahce saaks ka mõne 59ndana valitud mängija, oleks nende keskmine võrdne Golden State Warriorsi viie kõrgeimal kohal valitud mehe omaga…

Aga see on sport, see on korvpall, kus garantiisid ei ole. Nüüd on huvitav näha vastust küsimusele, kas Bennetti karjäär saab veel tuule taha või kustub tema täheke lõplikult. Mõnegi vaatleja meelest on tegemist mängija viimase võimalusega.

Bennett aitas 2015. aastal Kanada koondise Pan-Ameerika mängude finaali (poolfinaalis alistati USA, keda, tõsi, esindas küllalt suvaliselt kokku klopsitud koosseis), kogudes keskmiselt 15 punkti ja 10 lauapalli. Läinud suvel olid Rio olümpia valikturniiril näitajad juba kaks korda kahvatumad: 6,8 punkti ja 5 lauapalli.

Kui enne tänavust hooaega NBA palgalage tõsteti, pakkus mõnigi, et see tõmbab Euroliigast ära viimasedki tipud ja siinpool Suurt Lompi jääb supp lahjemaks. Tegelikkus on pigem vastupidine: Euroliiga on äge, esile kerkivad mitte ainult kohalikud noored staarid Luka Doncic ja Ioannis Papapetrou, vaid suvel siirdus NBAst Vitoriasse veel üks omal ajal draft’is esimesena valitu (2006), itaallane Andrea Bargnani.

Kui kasulik suudab Bennett olla Fenerbahcele – ja ka vastupidi?! „Vastupidi“ on samuti õige küsimus, sest see Türgi klubi näib olevat üks nendest, kus mõnegi NBAs maha kantud mehe karjäärile uus elu sisse puhutakse. Noodsamad eelpool mainitud Udoh ja Vesely on poolteise aasta jooksul tegutsenud nõnda edukalt, et püüavad uuesti skautide pilke.

Pole vaja imestada, sest Fenerbahcet juhendab Euroopa legendaarseim treener Željko Obradovic. Tema käe all õpivad vanadki koerad uusi trikke. Lisaks töötab Fenerbahce peamänedžer Maurizio Gherardini ka Vahtralehemaa alaliidu nõukogus ning on Bennetti kõigi tugevuste-nõrkustega kursis paremini kui keegi teine.

Klubi omalt poolt sai korvi alla ühe müraka juurde ning seda tõeliselt hea hinnaga – 23-miljonilise eelarvega meeskonnale pole 400 000 eurot just suurim raha. Lisaks on Türgi valitseval meistril õigus hooaja lõppedes soovi korral pikendada lepingut 2018. aasta suveni.

Loomulikult on medalil ka teine pool – oleks naiivne mitte näha paljude poolt NBA kõigi aegade suurimaks draft’i-fopaaks peetava palluri negatiivseid külgi. Esmalt on mees vigastustealdis, teiseks on ta traumadest taastumise järel alati ülekaalus. Samuti pole selge, kuidas 203 cm pikkust Bennettit parimal moel kasutada. Fakt, et Kanada koondises on see õnnestunud paremini kui NBAs. Samuti on selge, et nõrgad esitused on muutnud mängija ebakindlaks.

Kas Fenerbahces õnnestub inetu pardipoeg muundada ilusaks luigeks? Vastust ei tea veel keegi, kuid tuleb kindlasti huvitav eksperiment. Samasuguse saatusega mehed juba ootasid ees, nii et autoriteetne Obradovic peaks teadma, kuidas nendega ümber käia. Kui Bennett suudab karmi juhendaja nõudmised omaks võtta, võib ta uuesti õitsele lüüa.

Anthony Bennett

Sündinud 14. märtsil 1993 Torontos

Pikkus 203 cm