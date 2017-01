Ragnar Klavani koduklubi Liverpool pikendas Philippe Coutinhoga lepingut 2022. aastani ning tegi temast oma kõigi aegade kõrgeima palgaga jalgpalluri - mees hakkab teenima üle 200 000 naela nädalas.

Brasiillane tuli Liverpooli neli aastat tagasi Milano Interist, ta on Jürgen Kloppi meeskonna üks võtmekujusid ning kerkinud seetõttu mitme rikka Euroopa klubi huviobjektiks. Pidevat huvi Coutinho vastu on üles näidanud Barcelona, kuid mees on oma noore perega Liverpoolis õnnelik ning saab väga hästi läbi peatreener Kloppiga. Ajalehe Daily Mail andmetel pole uues lepingus väljaostuklauslit. Tõsi, kui mõni teine klubi mingil hetkel Liverpoolile rahapakiga vastu pead hakkab taguma, võib teatavasti kõike juhtuda.

"Olen uue lepingu üle väga õnnelik. Sõlmisin selle, et siin veel mitu aastat mängida," ütles Coutinho. "Tegemist on klubiga, kellele olen kõige eest väga tänulik. Nii klubi kui ka fännid võtsid nii minu kui ka mu pere algusest peale väga soojalt vastu. Tunneme end siin linnas nagu kodus. Hakkan veelgi kõvemini töötama, õigustamaks mulle osutatud usaldust."

Kloppi sõnul on Coutinho näol tegemist maailmaklassi mängijaga. "Asjaolu, et ta tahab siin püsida ja olla osa sellest, mida loodame ehitada, näitab tema soovi paremaks saada. Ta teab, et saab siin Liverpoolis oma unistusi ja ambitsioone ellu viia," rääkis meeskonna juhendaja.