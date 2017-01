"Tean, et ma ei tohi seda teemat tõstatada, kuid mul on kohutavatest vilepartiidest juba kõrini. Terve mängu jooksul meid murti, murti, meie aga pidime kannatama," kommenteeris Peterburi Zeniti peatreener Vassili Karasjov eilset EuroCupi mängu Jeruusalemmas sealse Hapoeliga.

Zenit kaotas 81:97, mängu üheks kohtunikuks oli Rain Peerandi. Ta mõistis õigust koos hispaanlase Carlos Peruga ja kreeklase Petros Papapetrouga. "Hapoel tabas kodupubliku ees ja adrenaliini toel mõnegi hullumeelse viske. Meie mehed täitsid mänguplaani, aga kui terve mäng ära lõhkuda, on raske võita. Meie meeskond on siiski küllalt noor ja neil on säärases olukorras topeltraske," jätkas Karasjov klubi kodulehele antud intervjuus.

Võib meenutada, et eelmisel nädalal usaldati Peerandi vilistada Euroliiga vooru eeldatavalt raskemaid mänge Istanbuli Fenerbahce - Ateena Panathinaikos.

Zenit ja Hapoel kuuluvad EuroCupil samasse vahegruppi Siim-Sander Vene koduklubiga Nižni Novgorod. Nižni sõitis eile Vilniusesse, kus kohtub täna kohaliku Lietuvos rytasega. Hapoel on võitnud neljast mängust kolm ja Zenit kaks, Nižni ja Rytas aga kolmest ühe. Edasipääsuvõimalused on veel kõigil.