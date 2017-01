Kaitsja hinnangul saab Johaugile süüks panna vaid seda, et ta ei uurinud ise põhjalikult, kas see ravim sisaldab keelatud aineid ning arstilt küsimine pole piisav - see üleastumine ei väärivat aga suuremat karistust kui 12 kuu pikkust võistluskeeldu.

Seejärel sai sõna Norra Antidopingu esindaja Birgit Haukland, kes teatas, et Johaugi-asjas on vesteldud 12 inimesega. Norra Antidoping käis Itaalias Livignos apteegis, kust Bendiksen oli kõneks oleva kreemi ostnud. Kõigil apteegis parajasti olnud Trofodermini pakenditel oli selge märge, et need sisaldavad dopinguainet. Apteeker märkis, et nii kaua, kui tema on selles valdkonnas töötanud, on kõik Trofoderminid olnud märkega "Doping".

Tehti kindlaks, et Bendiksen ostis Johaugile antud Trofodermini 3. septembril ja tasus selle eest isikliku krediitkaardiga.