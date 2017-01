Nimelt peetakse oluliselt tõenäolisemaks võimaluseks tõika, et Southamptoni rünnakuid üritavad täna keskkaitses peatada ja ennetada Dejan Lovren ning sisuliselt viimase kuu hüppeliigesetrauma käes vaevelnud Joel Matip.

Et Liverpoolil on Southamptoni vastu kindlasti võitu vaja, ennustatakse, et Klopp saadab platsile üsna ründava koosseisu. Lisaks aetakse tähtsaks kohtumiseks väljakule kõik põhimehed, kes vähegi mängida kannatavad.