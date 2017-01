Nadal kohtub poolfinaalis Grigor Dimitroviga (Bulgaaria, 15. asetus), kes on ainuke konkurentsi püsima jäänud mees, kelle vanus ei alga numbriga kolm. Dimitrov on 25-, Nadal 30- ning teises poolfinaalis kohtuvad šveitslased Stas Wawrinka ja Roger Federer vastavalt 31- ja 35-aastased.

Tennise Austraalia lahtistest meistrivõistlustest 2017 on kujunenud totaalne vanameistrite võidumarss - üksikmängude kaheksast poolfinalistist on koguni kuus vähemalt 30- ja neli vähemalt 34aastased.

Naiste poolfinaalides on olukord sama. Pesamunaks on 25aastane asetamata ameeriklanna Coco Vandeweghe, kes on vastamisi 36aastase Venus Williamsiga. Teise paari moodustavad 34aastane Mirjana Lucic-Baroni ja 35aastane Serena Williams.