Klubi spordidirektor Joel Lindpere sõnul on plaanid vägevad, aga tähtajad paindlikud. Tegelikult need viimased suisa puuduvad, liigutakse omas tempos.

Hästi kõrgele ja kaugele. Praegune töö on ettevalmistus suurele ja pikale projektile. Kalev saab lähiaastatel uue staadioni, millel oleks meeletult mõnus mängida suuri rahvusvahelisi klubimänge. Meie pikem perspektiiv on viia JK Kalev nii kaugele kui võimalik.

Oleme välismaal mängides kogenud olukordi, kus mitte kuigi suur klubi on kaugele jõudnud. Ragnar pääses ju AZ Alkmaariga Meistrite ning FC Augsburgiga Euroopa liiga alagrupiturniirile. Kui kõik asjad õigesti teha, ei näe ma põhjust, miks klubi ei peaks kõrgele ja kaugele jõudma.

Aga protsess on pikk. Eesmärk on kõrge ja suur ning kui jätkame samas vaimus nagu oleme alustanud, siis rong ei peatu.

Hetkel olete Eesti esiliigaklubi. On teil mingid tärminid ka paika pandud, mis ajaks peab mingi samm olema astutud?

Ei. Mingeid tärmineid pole. Meil on tekkinud heade inimeste näol väga mõnus JK Kalevi perekond, mis kindlasti lähiajal veelgi täieneb. Oleme läbi viinud suured muutused – meie noorjalgpallurite treeningtöö on tipptasemel, treenerid saabusid just kõrgetasemeliselt rahvusvaheliselt koolituselt. Sääraseid koolitusi on kavas veel. Tahame panustada, et meie treenerid ja mängijad omaksid mitte ainult Eesti-sisest, vaid ka rahvusvahelist nägemust.

Aga seda, et Kalev 2019 meistriliigas ja näiteks 2022 eurosarjas, te endale raudkindlaks sihiks seadnud ei ole?

Ei. Läheme samm-sammult. Kui ilmnevad tagasilöögid, siis teeme analüüsi. Kui edasiminekud, siis vajutame gaasi juurde. Varuvariandid on olemas.

Enda välismaal omandatud kogemuse põhjal ütlen, et Eestis ei ole meistritiitli ja eurosarjakoha pärast vaja väga palju muuta, vaid pisikesed detailid õigesti funktsioneerima panna ning leida õiged inimesed, kes on suutelised asju ellu viima. Esimeste aastate kõige prioriteet number üks on noortetöö kvaliteedi ja tingimuste tõstmine tipptasemele.

Olete jaanuaris sõlminud kaks toetajalepingut arvestatavate partneritega (Coolbet ja Alexela) ning kuuldavasti on järgmiselgi nädalal lisa tulemas. Kui hõlbus on olnud leida sponsoreid arvestades, et JK Kalevi sportlik tase on praegu Eesti esiliiga?

Positiivset vastukaja on palju. Mina ja Ragnar oleme praeguseks andnud Eesti spordile palju ning anname erinevates funktsioonides edasi. Me pole spordikauged inimesed, vaid terve elu pühendanud jalgpallile. Sellele teadmisele saavad inimesed toetuda ja kindlad olla, et kui oma mõtteid tutvustame.