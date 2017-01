Kolmedel olümpiamängudel järjest meeste 100, 200 ja 4x100 meetri jooksus kuldmedali pälvinud Jamaika sprinter Usain Bolt pole enam võistkonnakaaslase dopingurikkumise tõttu üheksakordne olümpiavõitja.

Nimelt teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) äsja, et 2008 Pekingi olümpial Boltiga võidukasse teatenelikusse kuulunud Nesta Carteri dopinguproovist leiti järeltestimise käigus keelatud ainet metüülheksaanamiini ja sportlane diskvalifitseeriti.

Kui võistkondlikel pallimängudel ühe liikme positiivne dopinguproov terve tiimi diskvalifitseerimist ei tähenda, siis teatenelikute puhul küll. Nõnda jäeti Jamaika meeskond (sh Bolt) olümpiakullast ilma.

Kuld kuulub nüüd Trinidadi ja Tobago meeskonnale, hõbedale kerkis Jaapan ja pronksile Brasiilia. Usain Bolt on aga kaheksa-, mitte üheksakordne olümpiavõitja.

"Ma ei usu, et see mu pärandit mustab. Olen korduvalt tõestanud, et võitsin oma medalid puhtalt. Olen pettunud, aga elu ongi selline," ütles Bolt mõne aja eest, kui temalt võimaliku medalikaotuse kohta küsiti.