Madridi Reali jalgpallimeeskond jõudis jaanuaris imelise tähiseni kui suudeti kõikide liigade peale kaotuseta püsida 40 järjestikuses kohtumises. Pärast seda on aga asjad hakanud minema allamäge.

Copa del Rey´l on lisaks eelnimetatule nüüd koha poolfinaalis taganud Alaves ja Atletico Madrid. Viimane edasipääseja selgub täna õhtul mängitavast paarist Real Sociedad - Barcelona, kus napp üheväravaline edu on viimastel.