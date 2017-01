NBA

Alustame hommikust korvpalliliigast NBA. Ei midagi uut - Russell Westbrooki sai hakkama järjekordse kolmikduubliga. 114:105 võidumängus sai tagamängija kirja 27 punkti, 12 laupalli ning 10 resultatiivset söötu. Miks on tänane kolmikduubel märgiline? Sellepärast, et see oli Westbrookile karjääri 60., millega möödub ta nüüd legendaarsest Larry Birdist, kelle arvele jäi 59. kolmikduublit. Westbrook on nüüd tabelis viies.