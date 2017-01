Hull City on juba esimese 28 minutiga teinud sama palju pealelööke (6), kui kogu esimese mänguga kokku. Seis endiselt 0:0, kokkuvõttes 2:0 Man Unitedile.

.@HullCity have already recorded as many attempts (6) in the opening 28 mins of the 2nd leg as they did in the entire 1st leg #EFLCup pic.twitter.com/Z39T15Wc0r