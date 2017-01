Eesti maadlusliidu peasekretäri Antti Lepiku sõnutsi pole Martin Plaseri skandaalsetele väljaütlemistele veel ühist seiskohta võetud, kuid üldiselt on treeneri tegevus taunitav. "Maadlusliidul on uus juhatus, mis enne jõule valiti ja eile oli meil esimene pikk koosolek. Seal me seda infot veel ei teadnud, mis eilsest levima hakkas," rääkis Lepik Õhtulehele, miks suuremas ringis teema veel poolik on. "Nii et maadlusliidu seisukohta praegu pole." Küll aga on peasekretäril juhtunu kohta oma arvamus. "Mina isiklikult ei pea õigeks, et ta hakkab emasid kasvatama või õpetama."

Ta lisab: "Ta ei ole õnneks või kahjuks juhatuse liige. Ta on lihtsalt maadlusliidu ühe liikmesklubi juhatuse liige. See, mida ta ütleb läheb spordist ja alaliidu kontekstist välja."

Eesti maadlusliitu kuulub kokku 46 klubi, millest üks on Korrus 3 nime kandev ja mida Plaser juhib. Kuigi Lepik peab tunnustatud treeneri käitumist valeks, siis usub ta, et alale see kahjuks ei tule. "Kui üks kunstnik midagi ütleb, siis kõik kunstnikud ei pea sellega sama meelt olema ja sellepärast ei jäeta teiste maalid ostmata," tõi Lepik piltliku näite. "Loomulikult mina peasekretärina soovin, et see alale kuidagi kahju ei tooks."