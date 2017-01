"Me pole saanud neid punkte mida soovime, samuti pole tulemused olnud ootuspärased - selline on jalgpall. Aga teame, mida tuleb teha, mida tahame teha ja kuidas jalgpalli mängitakse."

See oli Liverpoolile juba teiseks järjestikuseks kaotuseks, kuid peatreener Jürgen Klopp ei kavatse võistkonna mängu muuta. "Kindlasti mitte. Kui meil oleks pärast väikesi tagasilööke kahtlusi oma otsustes, siis oleks see kummaline," teatas sakslane.

Olen küll pettunud, et välja langesime, kuid minuga on kõik korras. Minule, kui treenerile, on väga tähtis see, kuidas suudame võimalusi luua. Sellega oli eile kõik hästi!"

Eesti koondise kapten Ragnar Klavan vaatas kohtumist vahetusmeestepingilt. Keskkaitsepaari moodustasid Dejan Lovren ja Joel Matip.