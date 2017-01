Oslos jätkus täna eeldatavalt kolm päeva kestev Norra suusataja Therese Johaugi dopinguistung, mille lõpuks peaks riigi olümpiakomitee otsustama, kas ja milline karistus sportlasele määrata.

Täna sai tunnistajana sõna Marit Björgen, kes Johaugi igakülgselt toetab. "Te mõistate kohut lahke ja suurepärase väärtushinnangutega inimese üle," sõnas kuuekordne olümpiavõitja. "Ta on olnud alati erinevate ravimite tarvitamisel väga ettevaatlik ning alati dopingu vastu võidelnud."

Björgen lisab, et olukorras on süüdi vaid hooletu doktor, kes suusatajale huulekreemi andis. "Ta on hea ja väga kogenud arst ning on usalduse aastatega välja teeninud. Fredrik (Bendiksen) oli tõestanud, et teda võib jäägitult usaldada.

Mina oleksin samamoodi käitunud nagu Therese (Johaug). Võib-olla oleksin Fredrikult veel üle küsinud, kas kõik on ravimiga hästi, kuid ise põhjalikumalt uurima poleks asunud."