Freestyle-suusatamise pargisõidu MK-etapil Itaalias kvalifikatsioonis 25 naise konkurentsis 22. koha saanud Karoliine Holter nentis, et võtab võistlust kui head õppetundi asjades, mida edaspidi teha ei tohi.

Holteri parimaks tulemuseks jäi avasõidus saadud 42 punkti. "Tegin enda kohta tubli soorituse," sõnas suusataja, et vaatamata kasinale kohale, on 9 MK-punkti väärt lisa. "Lihtsalt mu tehniline vorm pole veel nii hea, et oleksin paremaks suuteline - ettevalmistus jäi väga lühikeseks. See oli minu jaoks väga hea kogemus ja ma sain targemaks, mida mitte võistlustel teha. Muidugi meeldinuks mulle rohkem, kui keegi oleks seda mulle enne juba öelnud," nentis ilma treenerita harjutav sportlane.

Et elu esimene MK-etapp lõppes Holterile kaks nädalat tagasi rasketes ilmastikuoludes raja otse läbi sõitmise ja 25. kohaga, siis nüüd sai ta kohtunikelt esmakordselt hindeid oma trikkidele. "Ma ei saanud haardeid korralikult kätte ja ma ei teadnud, et selle pärast nii palju punkte maha võetakse," rääkis Holter värskete kogemuste kohta. "Õppetund on et pigem teha vähem pöördeid aga see-eest korralikumalt. Ma ei püüdlegi praegu esikohtade poole, vaid on oluline, et ma teeksin stabiilse soorituse."