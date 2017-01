Laupäeva öösel vastu pühapäeva alustab Sildaru ühenda suurfavoriitidest Big Air ehk suure hüppe võistlust. Tegu on 2002. aastast Aspenis toimuva maailma mainekaima ekstreemsportlaste mõõduvõtu ajaloos esimese korraga, kui 24meetrise õhulennuga hüppele lubatakse võistlema ka naised. Lisaks Big Airile võistlevad suusapiigad reedel renni- ning pühapäeval pargisõidus. Viimases on Sildaru stardis tiitlikaitsjana.

Esimesed talvised X-mängud leidsid aset 1997. aastal ja rootslanna Jennie Waara toona püstitatud rekord püsib tänaseni – kahe kulla ja ühe pronksiga sai lumelauapiigast ainus sportlane võistluse ajaloos, kes suutnud ühtedel X-mängudel teenida kolm medalit. Sildarul on potentsiaali rekordit korrata ning auhindade karralt sooritus ülegi lüüa, ent tänavu see veel ei juhtu – kolmest kavas olevast freestyle-suusatamise võistlusalast tuleb eestlanna nädalavahetusel starti kahel.

Kelly Sildaru loodab Pyeongchangi taliolümpial võistelda kahel vigursuusaalal ning kaugel pole aeg, mil teda näeb X-mängudel medaleid jahtimas juba kolmel. Et tänavuse suusatalve suurim võistlus ootab ees juba sel nädalavahetusel, on paslik meelde tuletada, mis asjad need renni- ja pargisõit ning Big Air täpselt on.

Sildaru teada ja tuntud trumpala ühendab endas pikad õhulennud ja jib’i ehk erinevatel takistustel libisemise. Traditsiooniliselt pakuvad rohkem varieerimisvõimalusi neist viimased, kus sportlasel on vabalt valida kahe-kolme käsipuu või kasti vahel, millel oma trikke teha. Viimasel ajal on võistlustel aga üha sagedamini kohata sarnast valikuvabadust ka hüpetel ning mulluse testvõistluse põhjal on just loovat lähenemist lubavat trassi oodata ka järgmise aasta Pyeongchangi olümpiamängudel.

X-mängude rada koosneb kolmest käsipuudesektsioonist ja kolmest hüppest, mil pikkust 18-21 meetrit. Kohtunikud hindavad nii trikkide raskusastet kui ka sportlase varieerimisoskust – kolm identset trikki järjest, olgu nad nii tehniliselt keerulised kui tahes, kõrgemaid punkte ei too. Enne võistlust on kohtunikud paika pannud teoreetiliselt ideaalse laskumise, mille eest võiks sportlane teenida 100 punkti ning võrdluses sellega antakse hinne konkreetsele sõidule. Lõpuks läheb arvesse kolmest laskumisest parima tulemus.

Sildaru, kes jäi viimati mõnel pargisõiduvõistlusel esikohata 3. märtsil 2013(!), trumbiks on oskus keerutada trikke tehes mõlemas suunas. Meie sportlase arsenali kuuluvad 1080kraadised pöörded nii paremale kui vasakule ei ole eelmainitud sama triki kordused vaid ülimalt keeruline õpitud oskus – nii nagu iga inimene kirjutab pigem parema või vasaku käega, eelistavad ka sportlased instinktiivselt pöörata ühes kindlas suunas. Oskus teha võrdväärse raskusega trikke mõlemat pidi on haruldane ning hinnatud.

Big Air

POPP: Et Big Airi hüppemäge saab püstitada kõikjale, kogub see võistlusalana maailmas üha populaarsust. Pildil Sildaru sooritus mullustelt Oslo X-mängudelt. (Red Bull Content Pool)

Sildaru on senise karjääri jooksul võistelnud X-mängudel kahel võistlusalal – mullu Aspenis tuli ta pargisõidus võitjaks ja Oslos peetud Euroopa X-mängudel sai Big Airis neljanda koha. Et ilmaolud olid Norra pealinnas nirud, toimus võistlus toona modifitseeritud kava järgi – igal võistlejal oli kaks laskumist, lõppjärjestuse määras neist parima tulemus.

Tegelikkuses on Big Air mõõduvõtt aga kaks korda pikem – sportlastel on hoo kogumiseks üks pikk laskumine, mille lõpus neid õhku loopiv trampliin. Aspenis ootab neid seejärel 24meetrine õhulend, mille jooksul tuleb letti laduda oma uhkeim trikk. Nii neli korda järjest. Iga laskumist hinnatakse 50 palli skaalal ning sportlase kahe parima soorituse liitmisel selgub tema lõppskoor.

Big Air on ka ainus kolmest X-mängude suusaalast, mis ei kuulu olümpiamängude kavva. 2018. aasta Pyeongchangi suusapeoks suur hüppetrampliin esimest korda küll ehitatakse, ent neil mängudel jääb see vaid lumelauasõitjate kasutada. Üldiselt naudib Big Air maailmas aga plahvatuslikku populaarsuse kasvu, sest erinevalt pargi- või rennisõidust, saab selles võistelda kõikjal – vaja läheb vaid lund ning uskumatus koguseis tellinguid.

Rennisõit

Kuigi võistlusradadele peale vaadates võib kõige ohtlikuma alana tunduda oma hiiglasliku õhulennu järgi nime saanud Big Air, peidab tegelikult kõige saatanlikumat saladust hoopis inglise keeles halfpipe ehk pooltoru nime kandev renn. Põhjus lihtne: kui mäel hüpates valib iga sportlane triki nii, et tal jaguks hoogu turvaliselt pikale maandumisnõlvale jõudmisekski, siis rennisõidus on õige maandumisruum imepisike. Piisab vaid väikesest veast ja sportlane avastab, et ta jalge all on mugava nõlva asemel betoonkõva ja sirge lumemassiiv, millele ta paari korruse kõrguselt maandub.

X-mängudel kasutatav renn on üks maailma hinnatumaid – pikkust on sel 173, laiust 20 ja seintel kõrgust seitse meetrit. Kohtunikud hindavad nii trikkide keerukust kui ka amplitude’i ehk kõrgust, mille sportlane renniäärest üles sööstes saavutas. Et teha ala veel keerulisemaks, peab võistleja oma trikki valides mõtlema ka sellele, et tal oleks maandudes aega-ruumi võtta sisse piisav hoog ning jälle vastasseinast üles sõita. Viimasel neljal aastal X-mängudel selle ala võitnud naissuusataja Maddie Bowman jõudis mullu 30sekundilise laskumise peale teha kuus trikki. Arvesse läheb kolmest sõidust parim.