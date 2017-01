Kui kuu keskel tuli välja, et seoses Sotši olümpiamängudel võetud dopinguproovide manipuleerimise kahtlusega rahvusvaheliselt suusaliidult (FIS) ajutise võistluskeelu saanud Maksim Võlegžanin jätkas kodumaal võistlemist, siis nüüd pani Soome suusaringkonda kulme kergitama Aleksei Petuhhov, kes käis sel nädalal ühes koondisega Lahti MM-radadega tutvumas.

Siinkohal olgu öeldud, et jõulude paiku Petuhhovile ja veel viiele Venemaa suusatajale määratud ajutine võistluskeeld hõlmab ka seda, et keelatud on igasugune koondisega seotud tegevus. Sealhulgas treenimine.

Nii MMi võistlusdirektor Tami Kiuru kui Soome suusataja Sami Jauhojärvi kinnitasid Ilta-Sanomatile, et Petuhhov ja ülejäänud venelased saabusid sinna koondisevärvides bussiga ning treenisid rahvusdressis. Teisisõnu, tegu oli üheselt mõistetavalt koondiseüritusega.