Kalevi 32:7 spurt mängu alustuseks . Kalev tegi 8 minutiga sisse 25-punktilise vahe ning ehkki selle hoidmisega oli edaspidi raskusi, piisas sellest ning vastane järele ei jõudnud. Algus olid liiga hea, et olla tõsi, kuid publiku rõõmuks juhtuski see ilmsi, mitte unes. Edasi oli tähtsaim säilitada keskendatus ja mitte survet lõdvendada, sest mäng polnud veel kaugeltki läbi ja suur algedu on paljudel kordadel teinud korvpallis karuteene. Seejärel jäigi mäng tükiks ajaks seisma ja Parma vähendas teisel veerandil vahe 11 silmale. Surnud punktist saadi üle, et lasta sel neljandal veerandil uuesti tekkida...

Jah. Pärast 5. jaanuaril Riias sealselt VEFilt saadud kaotust kutsusid treenerid kokku tõsise koosoleku ning selle tulemused olid näha juba kaks päeva hiljem Tartu Ülikooli vastu, kui Alar Varrak nimetas mängijate kehakeelt hoopis paremaks. Nüüd jätkati samal, meeskondlikul lainel. See aitas alguses vahe sisse teha ja hiljem rasketest olukordadest üle saada.

3. Mida tähendas võit tabeliseisu silmas pidades?

Iga punkt aitab. Ehkki Riias saadud kaotus halvendas play-off'i jõudmise võimalusi märgatavalt, pole need veel kadunud. Kalevil on 14 mängust 3 võitu, kuid kaheksandal positsioonil asuvast Krasnojarski Jenisseist lahutab valitsevat Eesti meistrit ainult kaks võitu. Ning paljude tabeli keskosa ja teise poole meeskondadega on kodus veel mängimata. Tõsi, nood kõik peaks Permist tugevamad olema, kuid püssi põõsasse viskamiseks pole põhjust. Samas tuleb meenutada, et Perm jõudis hiljuti lisaajani Euroliiga klubi Kaasani Unicsi vastu.

4. Kes oli Kalevi parim?

Rain Veideman. Veideman esitas lõpuks ometi partii, mida temalt on terve klubihooaja oodatud. Ilmselgelt on näha, et meeskonna uus õhustik mõjub talle positiivselt. Silma ette tuli suvine koondisemäng Valgevenega. Veideman alustas energiliselt ja viskas juba esimeste minutitega 11 punkti ning võttis mitmel korral mängu enda peale siis, kui meeskond seda vajas. Ta kogus lõpuks 26 punkti (visked mängust 16/11), 3 lauapalli, 4 korvisöötu ja 2 vaheltlõiget!

5. Mida peab Kalev edasist silmas pidades parandama?

Avaldama survet kõik 40 minutit. Vana tõde, et hea algus võib osutada karuteene, pidas tänagi paika. Suures eduseisus lasti vastasel mingi perioodi jooksul korjata oma lauast vist kõik pallid ära, ka jäi rünnak seisma. Kolmandal veerandil saadi sündmused uuesti enda kontrolli alla, kuid neljas kaotati 14:31...

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Avaldame asjaosaliste kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?