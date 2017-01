Liverpoolile jäid tühjad pihud ja must meel. Aastavahetusele eelnenud 21 mängust 16 võitu, neli viiki ja ühe kaotuse kirja saanud Liverpool on jaanuaris peetud seitsmest mängust võitnud vaid ühe, kui Inglismaa karikasarja 1/32-finaali kordusmängus saadi hädine 1:0 võit tugevuselt neljandasse liigasse kuuluva Plymouth Argyle’i üle. 19. vooru järel edestas kõrgliiga liider Chelsea Liverpooli viie punktiga, nüüd on vahe kaks korda suurem.

Ajalehes Daily Telegraph analüüsis JJ Bull 18kordse Inglismaa meisterklubi olukorda nii: "Liverpool pole kriisis, sest mängib jätkuvalt head jalgpalli. Probleemkohaks on kohati ebapiisav intensiivsus, mis on peatreener Jürgen Kloppi kõrgele tempole põhineva süsteemi efektiivsuse võtmekomponent.

Kui lisada siia ebastabiilne kaitseliin, väravavahtide eksimused ja meeskonna loovaimat mängijat (Philippe Coutinho – toim) mõnda aega eemal hoidnud vigastus, on loogiline, et hooaja eesmärke on [detsembriga võrreldes] kohendatud ja sihiks on nüüd Meistrite liigasse kvalifitseerumine (nelja parema hulka jõudmine – toim)."