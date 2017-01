Lõvi Kõik neljasilmajutud võivad nüüd olla olulised, kuid need ei pruugi olla lihtsad. Keegi võib sinuga käituda kas ebatavaliselt või tekivad teie vahele mingid tegelikkust moonutavad kõverpeegeldused.

Neitsi Kuigi on reede ja tavainimesele nädala viimane tööpäev, on just täna õige hetk mingisse töösse tõsiseks süvenemiseks. Õhtusel ajal ja eriti öösel ole igaks juhuks ettevaatlik loomadega.