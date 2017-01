Inglismaa jalgpalliklubi Hull City mängijad tegid täna oivalise žesti, kui kandsid liigakarika poolfinaali soojendusel raskelt vigastatud meeskonnakaaslase Ryan Masoni särke.

Mason sai ränga peatrauma möödunud pühapäeval liigamängus Chelsea vastu, kui põrkas peadpidi kokku Gary Cahilliga ning vajas koljuluumõra tõttu kirurgilist sekkumist. Viimaste teade kohaselt peaks 25aastase inglase seisund olema praegu stabiilne.

A fantastic gesture! 👏@HullCity players warm up in shirts supporting Ryan Mason this evening.#EFLCup pic.twitter.com/qFid61gbfj