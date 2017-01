"Ei mäletagi, millal viimati võitsime. Tänane võit oli emotsionaalselt tähtis. Pole vahet, kas viie või kahekümne punktiga," rääkis BC Kalev/Cramo meeskonna korvpalli Ühisliigas Permi Parma vastu 85:79 võiduni vedanud Rain Veideman.

"Teadsime, et nad on punase laterna rollis, see oli elu ja surma mäng. Kõik olid hästi häälestunud ja saime stardist minema," nentis poolajaga 19 ja mängu lõpuks 26 punkti visanud Veideman. "Ühest võidust ei tasu lakke hüpata, õnneks on meil veel palju kodumänge ees."

Mida rääkis Veideman suure edu käest laskmise põhjustest, vaata juba videost!