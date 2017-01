Kolm ja pool aastat tagasi otsustas korvpalliliiga NBA klubi Philadelphia 76ers värskelt ametisse määratud tegevjuht Sam Hinkie meeskonna lammutada ning noorte talentide abil uuesti üles ehitada. 76ers on ränkraskel teekonnal näinud vett ja vilet, kuid tänavu ollakse juba konkurentsivõimelised.

Viimasel kolmel põhihooajal võitis Sixers – nii fännid klubi kutsuvad – kokku kõigest 47 mängu. Võrdluseks: tänavu on sisuliselt poole hooajaga alistatud 17 vastast, kusjuures viimasest 13 kohtumisest on võetud kümme võitu. Teiste seas on tuul alla tehtud Toronto Raptorsile ja Los Angeles Clippersile, kes jõuavad kindlalt play-off’i.

Suvel palkas 76ers ka hispaanlase Sergio Rodriguezi. (Eric Hartline)

Äkkverevahetus viis klubi mutta

76ersi plaan oli lihtne – koguda noormängijate valikust ehk draft’ist andekaid pusletükke ning tõusta mõne aastaga tiitlinõudlejaks. Kõige andekamate pallurite valimiseks tuli aga olla liiga üks kehvemaid meeskondi, sest just neil on matemaatiliselt suurem võimalus draft’i loositavas järjekorras esimeste sekka jõuda. Näiteks NBA põhihooaja halvima võitude-kaotuste suhtega tiimi tõenäosus avavalik saada on 25 protsenti.