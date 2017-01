Sel nädalavahetusel jõuab teleekraanile legendaarse "TV 10 olümpiastarti" sarja järjekordne saade. Pika ajalooga spordisari tõi saatejuht Anu Sääritsale tänavu kultuurkapitali aastapreemia.



Valiku puhul rõhutati Sääritsa panust pikaaegse spordisaate elushoidmisel. Ta on panustanud sadu tunde ja tuhandeid häid mõtteid maailmaski unikaalse võistluse populariseerimisse.



"Energia, millega Anu "TV 10 olümpiastarti" sarja veab, on imetlusväärne. Anu on erakordse töö- ja organiseerimisvõimega sporditoimetaja, kelle pühendumus väärib tunnustust. Kergejõustikuliidul on vedanud, et ERR-i esindab "TV 10" eestvedajana just Anu," sõnas ETV sporditoimetuse juht Rivo Saarna.



"Tugeva professionaalina teeb ta noortespordi kajastamisel järeleandmiseta tööd samasuguse põhjalikkusega nagu oma igapäevatöös tippspordi kajastamisel.



Ma olen ise lapsepõlves "TV 10" sarjas võistelnud. Sain palliviskes isegi esikoha auhinna," meenutas Säärits. "Minu jaoks on hästi oluline selle võistlussarja mõte. See on mõjutanud inimeste eluvalikuid ja kasvatanud spordiarmastust.

Ma olen hästi tähtsaks pidanud erinevate põlvkondade ühendamist. "TV 10" annab lastele ainulaadse võimaluse kogeda ägedat emotsiooni ja näha suurt sporti seestpoolt."

Ta lisab: "Kultuurkapital jagas preemiaid loomingu eest ja "Jonnaka" kuuli tõi kindlasti suvise finaali raames esmakordselt peetud spordimess, kus mitukümmend alaliitu tulid oma professionaalidega tutvustama sportlasi ja alasid."



Esmakordselt jõudis "TV 10 olümpiastarti" vaatajate ette 1971. aastal. Anu Säärits on olnud saate juures tegev alates 1994. aastast. "Põlvkondade side, suur traditsioon ja meeletult palju entusiaste treenerite, õpetajate ja lastevanemate ning toetajate näol on aidanud sarja elus hoida," lausus Säärits.

"Meil on olnud kergejõustikuliidus suurepärased partnerid, kellega koos on õnnestunud traditsiooni edasi viia. Olen väga rõõmus, et ka võistluse peakorraldaja Silvi Kask sai aastapreemia.



Telesaade on kummardus meie varasematele kolleegidele, kes andsid sellele tuule sisse. "TV 10 olümpiastarti" peab oluliseks, et lastel oleks midagi, mille poole püüelda nii spordis kui ka elus. Nii püüamegi motiveerida noori, et neil oleks treenimiseks ja enda karastamiseks siht ja eesmärk, et sport ei oleks neile eluvõõras. See annab elus ägeda kogemuse."



Võistlussarja "TV 10 olümpiastarti" 46. hooaeg jätkub sel laupäeval Lasnamäe kergejõustikuhallis, kuhu on kõik pealtvaatajad ja spordisõbrad oodatud kaasa elama alates kell 12.00.