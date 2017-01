Mõned päevad šokeeris spordimaailma teade, et legendaarne Usain Bolt pole enam võistkonnakaaslase dopingurikkumise tõttu üheksakordne olümpiavõitja.

"See on südantlõhestav," oli jamaikalase kommentaar sellele, mis tunded teda kaaslase süü läbi medalit ära andes valdavad.

"Olen aastaid teinud tööd ja näinud vaeva, et need autasud teenida ja meistriks saada. Loomulikult pole ma olukorraga rahul, kuid elu on selline ja tuleb lihtsalt leppida."

Kui mõned irvhambad naljatasid, et Bolt võiks medaliga lihtsalt küttidelt eest joosta, siis sportlane seda teed ikkagi ei lähe. "Kui kuldmedal tuleb tagasi anda, siis ma ka teen seda, see pole probleem."

Jamaika Olümpiakomitee kaalub praegu varianti, kuidas meeskonda siiski halvimast päästa. Nimelt soovitakse otsus edasi kaevata Rahvusvahelisse Spordikohtusse (CAS).