Sellele järgnes kaks ülimalt tasavägist setti, millest mõlemal korral läks vaja kiiret lõppmängu. Esimene neist kuulus hispaanlasele (7:5), teine omakorda väärikale konkurendile (7:4). See tähendas, et üle nelja tunni platsil möllanud sportlased vajasid võitja selgitamiseks otsustavat viiendat setti.

See tähendab, et pühapäeval toimuvas finaalis lähevad vastamisi vanad head konkurendid Roger Federer ja Rafael Nadal. Täpselt nagu seitse aastat tagasi. Ühtekokku on see kahe suure vastase üheksandaks Suure Slämmi turniiri vastasseisuks.