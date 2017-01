Austraalia lahtised tennisemeistrivõistlused pakuvad tennisesõbrale retke minevikku - viimati mängisid nii paarid Rafael Nadal - Roger Federer kui Venus Williams - Serena Williams Suure slämmi turniiri finaalis 2008. aastal Wimbledonis. Vaatame veel, mida põnevat saab finaalide eel kõrva taha panna!

The previous time a Grand Slam had both a Venus/Serena and Federer/Nadal final was @Wimbledon in 2008. #AusOpen — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) January 27, 2017

Nadal ja Federer mängivad Suure slämmi turniiri finaalis omavahel juba üheksandat korda, viimati juhtus see aastal 2011. Seejuures mängib Nadal juba 21. korda Suure slämmi turniiri finaalis, tõustes samale pulgale Novak Djokoviciga.

Roger Federer and Rafael Nadal will meet for the ninth time in a Grand Slam final and for the first time since 2011 @rolandgarros. #AusOpen — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) January 27, 2017

Roger Federer reaches final and will become 2nd player to play 100th match at one #grandslam. Jimmy Connors 115 at US Open, 102 at Wimbledon — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) January 26, 2017

Rafael Nadal will make his 21st Grand Slam final appearance, tying Novak Djokovic for the second-most in men's tennis history. #AusOpen cpr — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 27, 2017

Õed Williamsid kohtuvad aga Suure slämmi turniiril juba 15. korda, jäädes alla vaid Martina Navratilovale ja Chris Evertile.

Williams sisters will meet for 15th time at a Grand Slam. Only Martina Navrátilova and Chris Evert have met more often in Open Era (22). — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) January 26, 2017

Kõik tänavu finaali jõudnud mängijad on üle 30 aasta vanad, mida pole Austraalia lahtiste ajaloos kunagi juhtunud. Seejuures sai Venusest vanuselt teine naine, kes Austraalia lahtistel finaali jõudnud. Navratilova oli 37.

For the first time ever, all 4 Grand Slam finalists are over 30:



Venus (36)

Federer (35)

Serena (35)

Nadal (30)



Age is just a number 💪 pic.twitter.com/SJlGgYALz8 — BigSport (@BigSportGB) January 27, 2017

Venus Williams (36-225 on Saturday) becomes second oldest #grandslam finalist in women's singles. Navratilova was 37 at WIM 1994. #AusOpen — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) January 26, 2017

Kõik neli ei teeni mitte sugugi vähe ning ka võite on omajagu saadud:

To date career earnings on the court:



Federer $100,263,843

Serena $83,194,779

Nadal $80,170,320

Venus $35,868,076 — Darren Rovell (@darrenrovell) January 27, 2017