X-mängudel Kelly Sildaruga konkureerivat Kaya Turskit nimetati enne 2014. aasta Sotši olümpiamänge õigusega "pargisõidukuningannaks". Kanadalanna oli esimene vigursuusataja, kes tegi naiste konkurentsis switch 1080 triki ning ühtlasi on neiu võitnud viis korda X-mängud. Kõik muutus aga elu tähtsaimal jõuproovil, olümpiamängudel.

Pool aastat enne olümpiamänge nihestas Turski oma põlvesidemeid ning pidanuks minema pikaajalisele taastusravile. Olümpiat silmas pidades tegi ta lühema ravikuuri, naasis tagasi võistlustulle ning võitis enne Sotši võistlust X-mängud. Vahetult enne olümpiamänge nikastas Turski aga uuesti oma põlve ning ei pööranud sellele tähelepanu enne kui oli liiga hilja.

"Kohe, kui ma teda reilidel nägin, polnud ta tema ise. Väga, väga värisev. Tema jaoks täiesti ebatavaline," meenutas ta isa pärast Sotši võistlust ning aimas halba.

Esimese sõidu sai Turski siiski ära tehtud, kuid teisel üritusel oli olümpiaunistusega lõpp: kanadalanna kukkus ning jäi pikalt lumele lebama. Raskeim polnud mitte vigastus ja valu, vaid endaga leppimine - unistus olümpiakullast ju purunes! Nüüdseks on Turski terve ning valmis nii Sildaru kui teiste vigursuusatajatega juba sel nädalavahetusel X-mängudel silmitsi seisma!

"Mul võttis kaks aastat aega, et endaga uuesti sõbraks saada. Olen nüüd palju tugevam ja targem!"

The ‘queen of slopestyle’ @kayaturski fell in Sochi 2014. The injuries hurt but the mental problems were even worse…@teamcanada pic.twitter.com/iRQWweV5A0