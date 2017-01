Äsja pärast õõvastavat käevigastust suurde sporti naasnud edukaim mäesuusataja Lindsey Vonn tegi täna jälle kartustäratava õhulennu, kui põrutas MK-etapi treeningul rajapiirdesse.

Novembris treeningul väga õnnetult õlavarreluu murdnud Vonn tõdes alles eelmisel kuul, et tal on käe toimimisega siiski raskusi. Nüüdki pani ta Itaalia Alpides Olimpia delle Tofane kuurordis kukkudes käe ette, kuid õnneks hullusti viga ei saanud.

Neljakordne MK-üldvõitja suutis siiski omal jalal finišisse liuelda. "Maandusin ja takerdusin lumeklompi ning lendasin rajapiirdesse, aga muidu on kõik korras," rääkis ta naeratades.

#lindseyvonn fell in today's #downhill #Training run but she's ok and #smiling #through #Interviews in the finish at #sunny #worldcupcortina pic.twitter.com/pE7peCMXsn