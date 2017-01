Mäesuusatamine läheb järjest jõhkramaks - Garmisch Partenkirchenis peetud kiirlaskumise MK-etapil murdis Prantsusmaa mäesuusataja Valentin Giraud Moine mõlemad jalad, tema USA kolleeg Steven Nyman sai tõsise põlvevigastuse.

Seejuures Moine'i õhulend on õõvastusttekitav: mees kaotas suure kiiruse pealt mõlemad suusad ning lohises veel pikalt mäest alla, kuni lendas vastu rajapiiret. Mees jäi siiski teadvusele ning üritas ka püsti tõusta, kuid õige pea jõudis talle kohale valu ning ta mõistis karjete saatel, et ei saa oma põlvi liigutada.

Veel nädal tagasi MK-etapil teise koha võitnud prantslane viidi kopteriga haiglasse, kus tal tuvastati mõlema jala murd. Nyman sai aga tõsise põlvevigastuse

MK-etapil oli nii palju kukkumisi, et täna Itaalias võistelnud ning sealgi rajapiirdesse lennanud Lindsey Vonn postitas oma Twitteri kontol, et ei suuda Garmischi võistlust vaadatagi. "Liiga palju vigastusi ja kukkumisi. See on hull!"

I can't watch the race in Garmisch any more. Too many injuries and crashes. This is crazy!!!