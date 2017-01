"Ilm oli täna hästi külm, isegi alla 20 kraadi," ütles Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru, hääles väike lustakusenoot, mille põhjus selgus peagi. "Aga sõidu mõttes paistis päike ja mägi oli natukene kiirem, nii et esimese tõsiseltvõetava treeningpäeva moodi see juba oli ja mingit kava kokku saime."

"Võrreldes esimeste päevadega on seis üpris hea. Täna oli mul juba hoogu, et trikke ja hüppeid teha," rääkis Kelly USA aja järgi reede hommikul, kui selja taha oli jäänud järjekordne treening pargisõidurajal. Varasemalt oli Aspeni suusakuurordis valitsenud vali lumesadu, mis valmistas peavalu kõigile võistlejaile. Eile oli taevas rahulik ning suusatajad said hakata plaane pühapäevaseks võistluseks, kus Kelly läheb starti tiitlikaitsjana, paika panema.

Kelly Sildaru läheb X-mängudel starti vana probleemi ehk hoopuuduse kiuste. Areng on aga toimunud: tänavu pole tarvis tal paaniliselt pead murda, kuidas kiirust leida, vaid neiu lepib sellega, et teeb neid trikke, milleks hoogu jagub, ja seda mõlemal võistlusalal.

Kelly selgitab: "Tegime raile ja hüppeid veidi kehvemaks, see tähendab trikke lihtsamaks, et oleks rohkem hoogu hüpeteks. Esimesel hüppel tegin praegu "seitsme" (720kraadine pööre ehk kaks täistiiru), teisel "üheksa" (900kraadi) ja kolmandal "kümne" (1080 kraadi, kolm täispööret). Loodame, et pühapäeval on ilm vähemalt sama hea."

Esimene hüpe kõigile murelapseks

Probleem on Sildarudele vana ja tuttav – 14aastane suusapiiga on veel liiga kerge, et gravitatsiooni abiga suurteks trikkideks vajalikku hoogu kätte saada. Mullu heideti X-mängudel tuuletakistuse alistamiseks suur suusajope sootuks seljast ja Kelly võitis võistluse ajaloo noorima naisena esikoha sootuks pusaväel.

Tänavu on hoohädas kõik teisedki naised. Esimestel treeningpäevadel pidid sportlased lumesajus sisuliselt leppima vaid railide harjutamisega ning hüpetest tuldi keerutamata üle. Nüüd on seis veidi parem.

"Esimene hüpe on kõigil problemaatiline. Meil on kahjuks kõik kolm," nendib Tõnis Sildaru. Probleeme ei valmista niiväga esimese hüppe suurus, kui selle lähedus viimasele käsipuusektsioonile, mille järel võistlejatel pole lihtsalt piisavalt lumepinda, et kiirus tagasi üles saada. Tõnis lisab: "Aga ei midagi katastroofilist. Kõige hullem seis pole."

Mullu muutis ilmataat vahetult enne pargisõiduvõistlust meelt ja varem kiirusega hädas olnud Sildaru sai ideaalsetes sõiduoludes teha 93 punkti väärilise laskumise, millega krooniti ta X-mängude ajaloo noorimaks naisvõitjaks. Kuidas läheb tänavu, selgub pühapäeval Eesti aja järgi 19.00.

Enne, täpsemalt ööl vastu pühapäeva 3.15, ootab Sildarut ees aga tänavuste mängude esimene ala – Big Air, kus lõpptulemuse määrab neljast hüppest kahe parema soorituse summa.

Sakslanna uhkemad trikid

"Seal hoogu on ja kõik saab ära teha," ütleb Tõnis, et kõrvalalal tütrel probleeme tekkida ei tohiks.

"Noh, päris kõige paremaid trikke teha ei saa, aga midagi ikka," pistab omaltpoolt vahele Kelly.

Kuigi viimane Big Air treening oli Sildarudel intervjuu tegemise ajal alles ees, oli varem paika pandud plaan võistlusel välja tulla 1080kraadiste switch-hüpetega, ehk Kelly läheb trampliinile selg ees, haarab õhus ühest ristatud suusast, ning maandub nägu publiku suunas.

Milliseks kohaks sellest trikist võiks piisata? Näiteks on Aspenisse vaid Big Airiks kohale sõitnud Lisa Zimmermann, kes on just ühel hüppel kauni soorituse tegemise spetsialist. "Sakslanna trikipagasis on kahekordse "korgiga" hüpped (horisontaalsele pöörlemisele lisandub ka vertikaalne – toim), aga need on tal vaja ka võistlusolukorras ära teha." nendib Tõnis. "Aga miks ta ei peaks seda suutma. Ja ega ka keegi teine ei ole siia tulnud kaotama. Eks näis"

Kelly Sildaru võistluseelsel pressikonverentsil. (Gabriel Christus / ESPN Images)

Big Air võistlus algab kohaliku aja järgi veerand seitse õhtul ning kestab kava järgi pool tundi. Kui Kelly sooritus õnnestub ja ta jõuab poodiumile, järgneb veel medalite kättejagamine, kõikvõimalikud intervjuud… Ja pargisõidutiitel vajab kaitsmist juba järgmisel hommikul kell 10.