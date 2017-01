Austraalia lahtised 2017: Venuse tagasitulek, mis algas 2012 koos õega võidetud Londoni OMi paarismängukullast, jõuab lõpule. Turniiritabel on ameeriklannale armuline – kahel korral tuleb kohtuda läbi kvalifikatsiooni end võistlusele murdnud vastasega ning ainus asetatud mängija, kes teel finaali ette satub, on 24. asetusega venelanna Anastasia Palvjutšenkova, kes alistub 6:4, 7:6 (7:3). Venust ootab ees üle kaheksa taas finaaliduell õega – Williamsite üheksas omavahel otsustatav suure slämmi tiitel.

Wimbledon aastal 2009: Inglismaa pealinna pühadel väljakutel jagavad naiste üksikmängus tiitli Venus ja Serena Williams. Esimeses setis vajab noorem õde Serena kiiret lõppmängu, et oma paremus 7:6 maksma panna, kuid teises on ta juba selgelt parem 6:2. Sõsarad kohtuvad veel ka WTA aastalõputurniiril, kus taas jääb peale Serena ning seejärel langeb Venus raske haiguse küüsi, mistõttu tema karjäärile näib kriips peale tõmmatavat. Õdede omavaheline paremusjärjestus on vast jäädavalt paika pandud…

Austraalia lahtiste meistrivõistluste finaalis kohtuvad täna õed Serena ja Venus Williams. Lisaks vingele tennisele on sama hästi kui garanteeritud südamlikud pisarad.

"Viimasest korrast tundub juba päris pikk aeg möödas olevat," ütles täna hommikul peetavale matšile mõeldes Venus. "See on ilmselt meie karjääride eredaim hetk. Vähemalt enda kohta võin ma küll nii öelda."

"Pärast kõike, mida Venus on pidanud läbi elama – haigus ja enamgi – tunnen ma paratamatult, et olen üht või teist pidi juba võitja," rääkis Serena. "Ma olin ju kogu selle aja Venusega, me elasime koos ja ma nägin, mis temaga toimus. Vahet pole, mis finaalis saama hakkab, ma siiralt usun, et juhtugu väljakul mis iganes, ei mina ega tema jää kaotajaks. Sellest tuleb ilus hetk!"

Pensioniiga läheneb

Kui Venemaa häkkerid ründasid mullu Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri (WADA) andmebaasi, lekkisid sealt andmed ka Venuse tervise kohta. Naist vaevab Sjörgeni südnroom, mis on raske immuunsüsteemi rike, ja ta on viimastel aastatel suisa 13 korral vajanud WADAlt eriluba ravimite tarvitamiseks. Lisaks vaatab Venusele passist vastu 36 eluaasta ning teda on pikalt saatnud küsimused pensionile mineku kohta.

Venuse võit ja sellega kaasnenud siiras rõõm. (AFP/Scanpix)

"Ma vaatasin Venuse juubeldamist pärast poolfinaali võitu," märkis Telegraphile endine tippmängija Marion Bartoli, kes lõpetas ise korduvate vigastuste tõttu karjääri juba 29aastaselt, kohe pärast Wimbledonis saadud ainsat suure slämmi tiitlit. "Ta keksis rõõmust ringi kui kuueaastane plikatirts ja ma tahtsin teda nähes nutta. See pani mõtlema neile küsimustele, millele ta on viimastel aastatel vastama pidanud: "Millal sa lõpetad? Oled sa mõelnud pensionile minekule? Kaua veel?" Suured meistrid peavad ise saama otsustada, millal õige hetk on!"

Oma konkurenti ei alahinda ka Serena – pisarad võivad laupäeval voolata, aga kõigepealt ootab ees kompromissitu lahing. "Ta on mu raskeim vastane. Mitte keegi teine pole minust nõnda palju jagu saanud kui tema!" nentis Serena, kes jahib oma seitsmendat Austraalia lahtiste meistritiitlit. Lisaks tõuseks noorem Williams võiduga Angelique Kerberi ees taas maailma esinumbriks.

Varasemalt on naised omavahel kohtunud 27. korral ning Serena on peale jäänud 16. matšis. Kaheksast suure slämmi finaalist on ta õele loovutanud vaid kaks.

60 suure slämmi tiitlit on nelja peale võitnud neli Austraalia lahtiste finalisti Federer (17), Nadal (14) ning Serena (22) ja Venus (7) Williams. (AFP/Scanpix)

Meestelgi retrofinaal: Federer vs Nadal

Ainsas eile Austraalia lahtistel toimunud üksikmängulahingus alistas Rafael Nadal (pildil) pärast viietunnist maratonmatši Grigor Dimitrovi 6:4, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4. Esikohaduellis ootab hispaanlast madin oma pikaaegse rivaali Roger Federeriga. Suure slämmi finaalides ollakse senise karjääri jooksul kohtutud nagu õed Williamsidki kaheksal korral – viimati 2011 Prantsusmaa lahtistel – ning Nadal on võitudelt eest 6:2.

Pilt 2008. aasta Wimbledoni turniirilt - just siis olid viimati suure slämmi finaalid koosseisudega Nadal-Federer ning Williams-Williams. (AFP/Scanpix)

"Minu jaoks on see au," rääkis Nadal pärast Austraalia aja järgi laupäeva esimesel tunnil lõppenud poolfinaalmatši Federeriga kohtumisest. „Meile mõlemale on suur asi olla üle mitme raske aasta taas suurvõistluse finaalis.

Roger käis Mallorcal minu tenniseakadeemia avamisel, mille üle olen väga tänulik. Plaani järgi pidime mängima šõumatši, aga teda vaevas põlvevigastus, mul ranne haige, nii et tagusime lihtsalt natukene lastega palli. Rääkisime siis, et näib ebatõenäoline, et jälle mõnes suures mängus kohtume…“