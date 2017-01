Euroliiga korvpalliturniiril lõppes eilsega käesoleva nädala topeltvoor ning üks väheseid, kes noppis kaks võitu, oli hooaja eel autsaiderite sekka arvatud Kaunase Žalgiris. Seejuures murti võõrsil maha David Blatti juhendatav Istanbuli Darüssafaka.

Žalgiris võitis poolaja 38:31 ning ehkki seejärel pressisid võõrustajad armutult, jäid leedulased lõpuks peale 69:66. Võib meenutada, et mõni päev varem oli koduplatsil saadud märgiline võit Moskva CSKA üle.

"Mehed võitlesid nagu hullumeelsed, eksisid palju, aga võitlesid hullumeelselt," kiitis Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius. "See on tähtsaim. Teame, et siin pole lihtne võita. Arvan, et meie klubi sai Euroliigas nädala jooksul kaks võitu esimest korda pärast 1999. aastat, mil võitsime tiili."