Liverpooli jalgpallimeeskonnal on käsil tõeliselt tihe periood, sest täna peetakse ühe kuu ja ühe päeva jooksul juba kümnes mäng ning juba teisipäeval ootab ees üheteistkümnes. Kas Ragnar Klavanil on lootust pääseda tänases karikasarja neljanda ringi mängus Wolverhamptoniga väljakule?

Ajalehe Liverpool Echo neli vaatlejat pakuvad omalt poolt välja peatreener Jürgen Kloppi tänase valiku ning mitte keegi neist ei aseta keskkaitsesse Klavanit. Keegi ka ei maini eesti meest oma arutlustes. Kolmel juhul pakutakse kaitsepaariks Joel Matip-Joe Gomez, neljas asendab Matipi Lucas Leivaga. Teatavasti mängis Klavan viimati nädal tagasi meistriliiga kohtumises Swanseaga. Kolmapäevast liigakarika kohtumist Southamptoniga vaatas ta varumeestepingilt.

Klopp ise märkis, et kindlasti ei tee ta meeskonnas kümmet vahetust korraga nagu eelmise ringi mängus Plymouthiga, mis lõppes väravateta viigiga. Pool on jaanuaris lahkunud väljakult võitjana ainult ühel korral - korduskohtumises Plymouthiga.

Kolm päeva tagasi langeti välja liigakarika turniirilt, kui poolfinaalis saadi Southamptonilt kaks 0:1 kaotust. Liverpool Echo hinnangul on mõeldamatu, et ühe nädala jooksul langetaks mõlemast karikasarjast välja. Samas peab Klopp arvestama sellegagi, et juba kolme päeva pärast tuleb meistriliigas minna vastamisi liidri Chelseaga.