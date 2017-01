Berliinis peetakse nädalavahetusel kiiruisutamise MK-etapp ning Saskia Alusalu ja Marten Liiv on lõpetanud B-grupis keskmike seas.

Alusalu pälvis 1500 meetri distantsil 27 lõpetanu seas 13. koha ajaga 2.04,10. Eesti rekordini 2.02,44 jäi üle poolteise sekundi, kuid et tipptulemus on uisutatud Salt Lake City kiirel rajal ning Berliini jää on maailma üks aeglasemaid, ei saa eestlanna tulemust lugeda ebaõnnestunuks. Näiteks alistas ta oma sõidus hiinlanna Xue Zhani, kes jäi oma isiklikule rekordile alla koguni seitsme sekundiga! Pärastlõunal sõidavad 20 A-grupi naist, kelle kõigi tipptulemused on selgelt alla kahe minuti.

Liivi aeg täna hommikul peetud 1000 m distantsil oli 1.12,22 ning 33 osaleja seas 16. koht. Reaalselt tähendab see samuti kohta neljandas kümnes, sest A-grupi kakskümmend sportlast sõidavad samuti pärastlõunal.

Eile uisutatud 1500 meetris oli Liiv 42 B-grupi sportlase seas ajaga 1.51,62 22. kohal. Tema eelmise aasta oktoobris Inzellis uisutatud Eesti rekord on ligi kolm sekundit parem. 1000 meetris jäi Liiv rekordist poolteise sekundi kaugusele.